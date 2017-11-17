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МВС: питання "євроблях" потребує негайного врегулювання

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Питання автомобілів з іноземною реєстрацією потребує негайного врегулювання. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми “Право на владу”, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

Аваков зазначив, що питання (автомобілів з іноземною реєстрацією - ред.) потрібно вирішувати не в бік жорсткої фіскальної ситуації, але і не в бік “завозьте весь мотлох, який є”.

“Коли фіскали тиснуть з одного боку, а виборець, громадськість, люди, активісти тиснуть з іншого боку, тоді ми знайдемо баланс. А просто один одного знищувати ‑ це неправильно”, ‑ наголосив очільник МВС.

Міністр пояснив, що коли автомобіль в’їжджає в країну тимчасово, то не реєструється в базі даних.

“Якщо ти іноземець і заїхав у країну, проїжджаючи з Магадана в Лондон і їдеш всього шість годин, то тебе не реєструють в постійній базі. Ти просто транзитний. А якщо ти робиш вигляд, що ти їдеш, умовно, з Магадана в Кострому через Україну і знаходишся тут шість або вісім місяців, а потім приїжджаєш і блокуєш дороги перед Верховною Радою... Як забезпечити цей процес ‑ це питання фіскальної служби, яка повинна запропонувати відповідні механізми”, ‑ сказав міністр.

За словами Авакова, неприпустимо того, що в країні, яка воює, не можна зупиняти машину на іноземних номерах.

“Як міністр внутрішніх справ я повинен гарантувати функцію безпеки, тому я і кажу, що більший контроль дасть більшу безпеку, але разом із вами я виступаю за те, щоб права не порушували”, ‑ додав Арсен Аваков.

Як повідомляв УНН, майже 240 тис. авто на "євробляхах" знаходяться в Україні незаконно.

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