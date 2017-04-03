МВФ: Украина не может позволить себе задерживать всеобъемлющую пенсионную реформу

В МВФ отметили, что "несмотря на большие бюджетные корректировки, государственный долг остается высоким. Актуальность структурных фискальных реформ для обеспечения устойчивости в среднесрочной перспективе возросла, поскольку растет давление на повышение заработной платы и пенсий".

"Украина не может позволить себе задерживать всеобъемлющую пенсионную реформу гораздо дольше, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста. Необходимы также постоянные усилия для улучшения управления доходами и продвижение реформы государственного управления", - подчеркнул Д.Липтон.

Напомним, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко отметил, что транш Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. значительно усилит золотовалютные резервы страны.