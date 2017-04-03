МВФ: Украина не может позволить себе задерживать всеобъемлющую пенсионную реформу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50951 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104849 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161369 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118790 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117922 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113302 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104780 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107211 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103694 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154983 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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МВФ: Украина не может позволить себе задерживать всеобъемлющую пенсионную реформу

МВФ: Украина не может позволить себе задерживать всеобъемлющую пенсионную реформу

Киев  •  УНН

 • 34169 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина не может позволить себе задерживать всеобъемлющую пенсионную реформу гораздо дольше, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста. Об этом сказал первый заместитель директора-распорядителя и исполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВФ.

В МВФ отметили, что "несмотря на большие бюджетные корректировки, государственный долг остается высоким. Актуальность структурных фискальных реформ для обеспечения устойчивости в среднесрочной перспективе возросла, поскольку растет давление на повышение заработной платы и пенсий".

"Украина не может позволить себе задерживать всеобъемлющую пенсионную реформу гораздо дольше, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста. Необходимы также постоянные усилия для улучшения управления доходами и продвижение реформы государственного управления", - подчеркнул Д.Липтон.

Напомним, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко отметил, что транш Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. значительно усилит золотовалютные резервы страны.

Украинские Национальные Новости

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