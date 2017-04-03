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МВФ: Україна не може дозволити собі затримувати всеосяжну пенсійну реформу

Київ • УНН

 • 34172 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Україна не може дозволити собі затримувати всеосяжну пенсійну реформу набагато довше, в тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку. Про це сказав перший заступник директора-розпорядника і виконуючий обов'язки голови МВФ Девід Ліптон, передає УНН із посиланням на прес-службу МВФ.

У МВФ наголосили, що "не дивлячись на великі бюджетні коригування, державний борг залишається високим. Актуальність структурних фіскальних реформ для забезпечення стійкості в середньостроковій перспективі зросла, оскільки зростає тиск на підвищення заробітної плати і пенсій".

"Україна не може дозволити собі затримувати всеосяжну пенсійну реформу набагато довше, в тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку. Необхідні також постійні зусилля для поліпшення управління доходами і просування реформи державного управління", - наголосив Д.Ліптон.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.

Раніше Президент України Петро Порошенко наголосив, що транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 млрд дол. значно посилить золотовалютні резерви країни.

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