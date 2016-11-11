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МВФ одобрил выделение Египту 12 млрд долл. кредита

МВФ одобрил выделение Египту 12 млрд долл. кредита

Киев • УНН

 • 8093 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Совет директоров Международного валютного фонда одобрил предоставление Египту кредита в размере 12 млрд долларов на три года, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как отмечает издание, в заявлении МВФ говорится об этом, что этот кредит должен помочь стране выйти из глубокого экономического кризиса.

При этом первый транш в 2,75 млрд долларов Египет получит немедленно. Остальные средства будут выделять в зависимости от того, как власти страны будут воплощать экономические реформы.

Ранее власти Египта объявили о переходе к плавающему курсу национальной валюты и повысили цены на топливо, выполняя условия МВФ.

Переход к плавающему курсу привел к обвалу египетского фунта на 50% по отношению к доллару.

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