МВФ схвалив виділення Єгипту 12 млрд дол. кредиту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила надання Єгипту кредиту в розмірі 12 млрд доларів на три роки, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як відзначає видання, у заяві МВФ йдеться про це, що цей кредит має допомогти країні вийти із глибокої економічної кризи.
При цьому перший транш у 2,75 млрд доларів Єгипет отримає негайно. Решту коштів виділятимуть у залежності від того, як влада країни втілюватиме економічні реформи.
Раніше влада Єгипту оголосила про перехід до змінного курсу національної валюти і підвищила ціни на паливо, виконуючи умови МВФ.
Перехід до змінного курсу призвів до обвалу єгипетського фунта на 50% по відношенню до долара.