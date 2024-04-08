МВД запустило опрос по владению оружием

С целью изучения общественного мнения относительно государственного сервиса в сфере оборота оружия и работы "Единого реестра оружия" МВД Украины запустило опрос. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Министерства в официальном телеграмм-канале.

Детали

Сообщается, что по результатам опроса МВД планирует усовершенствовать предоставление цифровых услуг в "Едином окне для граждан", в частности, получение разрешений на оружие. А также внедрить новые услуги на Портале Дія.

Опрос анонимный, он продлится в течение месяца на сайте МВД, присоединиться можно по ссылке.

Отмечается, что в одном из блоков желающие могут оставить свои предложения по цифровому сервису в сфере оборота оружия.

В Украине начинает действовать Единый реестр оружия. Что изменится для владельцев оружия и тех, кто хочет его получить