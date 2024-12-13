МВД создает протезно-реабилитационный центр

В Министерстве внутренних дел объявили о создании протезно-реабилитационного центра на базе одного из своих медицинских учреждений. Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что министр внутренних дел Игорь Клименко вместе со своим заместителем Екатериной Павличенко встретились с генеральным директором Protez Foundation Юрием Арошидзе и президентом Direct Relief Томасом Тайге. Главной темой переговоров стал вопрос создания протезно-реабилитационного центра на базе одного из медицинских учреждений МВД.

Во время встречи Клименко отметил, что приоритетом МВД является реабилитация защитников, обеспечение их стабильного ментального здоровья и полноценной интеграции в общество. Создание протезно-реабилитационного центра поможет в восстановлении еще большего количества раненых бойцов.

Наши команды работали в очень тесной коллаборации этот год. И мы уже вышли на конкретный проект по построению центра. Там мы сможем изготавливать и устанавливать протезы, а также осуществлять их техническое обслуживание. В нашем взаимодействии с Protez Foundation мы не только строим центр, устанавливаем оборудование, мы подбираем и готовим высококачественных специалистов

В свою очередь генеральный директор Protez Foundation Юрий Арошидзе сказал, что для него и его команды честь работать с МВД и совместно реализовывать проекты, которые помогают военным вернуться к жизни.

Мы искренне благодарны за совместную встречу. За более чем 1000 дней войны наше сотрудничество с МВД стало чрезвычайно тесным. За этот период мы запротезировали немало военных системы МВД. Также мы занимаемся обучением ваших специалистов. И мы очень благодарны вашей команде, ведь вы мотивированные люди, которые быстро реагируют на вызовы и, как и мы, имеют общую миссию - помогать. Понимая продолжительность войны, мы осознаем, что нам нужно выходить на другой уровень. И создание протезного центра - это ответ на эту проблематику. Именно поэтому Protez Foundation берет на себя обязательства по строительству, оснащению и обучению персонала в этом центре