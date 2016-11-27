Музыканты собирают средства на создание клипов в Интернете

"Мы решили дать шанс украинскому обществу поддержать процесс создания культурного продукта», - отмечают инициаторы проекта. Они имеют целью увеличить количество русскоязычного контента в нашей стране.

Чтобы поддержать музыкантов, необходимо зарегистрироваться в одной из категорий на сайте Troider, таким образом согласившись ежемесячно жертвовать 1 доллар. Организаторы утверждают, что большая часть денег будет направляться авторам клипов.

Музыканты и исполнители, в свою очередь, должны разместить на платформе Troider песню, для которой они хотят снять клип. Лучший трек определять зрители путем голосования. Для музыкантов, чья песня победит, подготовят несколько видеоработ, среди которых они смогут выбрать понравившуюся.

Как сообщал УНН, киевская галерея ищет молодых художников.