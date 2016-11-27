Музиканти збирають кошти на створення кліпів в Інтернеті

“Ми вирішили дати шанс українському суспільству підтримати процес творення культурного продукту,” — зазначають ініціатори проекту. Вони ставлять за мету збільшити кількість україномовного контенту в нашій країні.

Щоб підтримати музикантів, необхідно зареєструватися в одній з категорій на сайті Troider, таким чином погодившись щомісяця жертвувати 1 долар. Організатори стверджують, що більша частина грошей буде надсилатися авторам кліпів.

Музиканти й виконавці, в свою чергу, повинні розмістити на платформі Troider пісню, для якої вони хочуть зняти кліп. Кращий трек визначатимуть глядачі шляхом голосування. Для музикантів, чия пісня переможе, підготують кілька відеоробіт, серед яких вони зможуть обрати вподобану.

Як повідомляв УНН, київська галерея шукає молодих художників.