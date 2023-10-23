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Музыка, которая должна звучать: во Львове состоялось вручение новой кобзы и стипендии Львовскому цеху кобзарей

Киев • УНН

 • 138539 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Недавно Львовский цех кобзарей получил в подарок от Благотворительного фонда «МХП-Громаді» новый инструмент – кобзу и стипендию для преподавателя с целью передачи знаний будущим поколениям и, чтобы помочь тем, кто захочет освоить искусство кобзарювання. Вручение инструмента состоялось в среду, 11 октября, во Львове во время благотворительного вечера «Кобзарско-лирницкая Традиция», передает УНН

Музыка, которая должна звучать: во Львове состоялось вручение новой кобзы и стипендии Львовскому цеху кобзарей

Детали

Участие в мероприятии приняли кобзари, лирники и бандуристы: Ярослав Крысько, Тарас Дороцкий, Андрей Силецкий, Лайош Молнар и Олесь Санин.

«Еще весной наш Благотворительный фонд “МХП-Громаді”, одним из доноров которого является и компания МХП, объявил о начале стипендии для преподавателей в кобзарских цехах. Чтобы таким образом мотивировать учителей продолжать работу по сохранению и передаче нашего общего культурного наследия следующим поколениям. Также, учитывая высокую стоимость качественных музыкальных инструментов, Фонд «МХП-Громаді» передает каждому цеху по одному кобзарскому инструменту для обучения. Один вручили в Киеве в Музее в Пирогово для Киевского цеха, еще один – во Львове. На очереди – вручение в Харькове», – рассказывает менеджер национальных проектов БФ «МХП-Громаді» Светлана Мигаль.

В «МХП-Громаді» убеждены, что люди искусства сегодня превратились в культурных активистов, в украинский рупор. Ведь они не только собирают средства на помощь раненому побратиму, Тарасу Козубу, известному лирнику, братчику Львовского цеха кобзарей, но и рассказывают миру о нашем богатом культурном наследии и традициях.

«Эта музыка звучала давно, эта музыка должна звучать и сейчас. Она вдохновляет, заставляет задуматься над жизнью», – отметил цехмастер Львовского кобзарского цеха Ярослав Крысько.

Также, во время мероприятия, зрителям представили документальный фильм, созданный режиссером Олесем Саниным и продюсером Андреем Ризолем, при поддержке Благотворительного фонда «МХП-Громаді», который создавали для внесения казацко-лирницкой традиции в реестр лучших практик по охране культурного наследия ЮНЕСКО.

«Это очень давняя традиция, которая в Украине насчитывает более 300 лет. Сама традиция передачи этих знаний казацкого искусства – устная. Это не только об умении играть, но и воспевать древние исторические события или рассказы и изготавливать сам инструмент, а также передавать это знание дальше», – поделился Олесь Санин.

В кейсе Благотворительного фонда – и другие культурные проекты, ведь именно через культуру украинцы создают и распространяют важные для нас ценности.

«Благотворительный фонд реализовывает такие проекты, как «Кино ради Победы!», «Поем ради победы», «Культура vs война», а также поддерживает локальные музеи, маленькие общины, их культурные фестивали. За 2022 год фонд вложил около 24 миллиона гривен в развитие именно проектов, касающихся культурного наследия», – рассказала руководитель группы социального развития БФ «МХП-Громаді» Ирина Семко.

Все вырученные средства от продажи билетов организаторы передали Тарасу Козубу, лирнику Львовского кобзарского цеха, который получил тяжелые ранения и потерял руку, защищая Украину.

Справка

“МХП-Громаді” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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