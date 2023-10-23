Музика, яка має звучати: у Львові відбулось вручення нової кобзи та стипендії Львівському цеху кобзарів

Деталі

Участь у заході взяли кобзарі, лірники та бандуристи: Ярослав Крисько, Тарас Дороцький, Андрій Сілецький, Лайош Молнар та Олесь Санін.

«Ще навесні наш Благодійний фонд “МХП-Громаді”, одним з донорів якого є і компанія МХП, оголосив про започаткування стипендії для викладачів у кобзарських цехах. Аби в такий спосіб мотивувати вчителів продовжувати роботу зі збереження й передачі нашої спільної культурної спадщини наступним поколінням. Також, враховуючи високу вартість якісних музичних інструментів, Фонд «МХП-Громаді» передає кожному цеху по одному кобзарському інструменту для навчання. Один вручили у Києві в Музеї в Пирогові для Київського цеху, ще один – у Львові. На черзі – вручення у Харкові», – розповідає менеджерка національних проєктів БФ «МХП-Громаді» Світлана Мигаль.

У «МХП-Громаді» переконані, що люди мистецтва сьогодні перетворилися на культурних активістів, на український рупор. Адже вони не тільки збирають кошти на допомогу пораненому побратиму, Тарасу Козубу, знаному лірнику, братчику Львівського цеху кобзарів, а й розповідають світові про нашу багату культурну спадщину та традиції.

«Ця музика звучала давно, ця музика має звучати і зараз. Вона надихає, змушує задуматися над життям», – зазначив цехмайстер Львівського кобзарського цеху Ярослав Крисько.

Також, під час заходу, глядачам презентували документальний фільм, створений режисером Олесем Саніним та продюсером Андрієм Різолем, за підтримки Благодійного фонду «МХП-Громаді», який створювали задля внесення козацько-лірницької традиції до реєстру найкращих практик з охорони культурної спадщини ЮНЕСКО.

«Це дуже давня традиція, яка в Україні налічує понад 300 років. Сама традиція передачі цих знань козацького мистецтва – усна. Це не лише про вміння грати, а й оспівувати давні історичні події чи оповіді та виготовляти сам інструмент, а також передавати це знання далі», – поділився Олесь Санін.

У кейсі Благодійного фонду – й інші культурні проєкти, адже саме через культуру українці створюють і поширюють важливі для нас цінності.

«Благодійний фонд реалізовує такі проєкти, як «Кіно заради Перемоги!», «Cпіваймо заради перемоги», «Культура vs війна», а також підтримує локальні музеї, маленькі громади, їхні культурні фестивалі. За 2022 рік фонд вклав близько 24 мільйони гривень у розвиток саме проєктів, що стосуються культурної спадщини», – розповіла керівниця групи соціального розвитку БФ «МХП-Громаді» Ірина Семко.

Всі виручені кошти від продажу квитків організатори передали Тарасу Козубу, лірнику Львівського кобзарського цеху, який отримав важкі поранення та втратив руку, захищаючи Україну.

Довідка

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.