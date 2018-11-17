Музычук проиграла россиянке матч за выход в финал ЧМ по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинка Мария Музычук не смогла пробится в финал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Ханты-Мансийске в России, проиграв россиянке Екатерине Лагно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу РШФ.
"17 ноября в Ханты-Мансийске прошел тай-брейк полуфинального матча между Екатериной Лагно и Марией Музычук. Екатерина Лагно вышла в финал чемпионата мира. На тай-брейке россиянка обыграла Марию Музычук", - сообщили в российской федерации.
Как сообщается, Екатерина Лагно победила с общим счетом 3:1.
Напомним, Музычук во второй раз сыграла вничью в полуфинале ЧМ.
Стоит отметить, что сестра Марии - Анна, покинула турнир, уступив на тай-брейке россиянке Александре Костенюк.