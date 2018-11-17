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Музичук програла росіянці матч за вихід у фінал ЧС з шахів

Музичук програла росіянці матч за вихід у фінал ЧС з шахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українка Марія Музичук не змогла пробитися у фінал чемпіонату світу з шахів серед жінок, який проходить в Ханти-Мансійську в Росії, програвши росіянці Катерині Лагно, передає УНН з посиланням на прес-службу РШФ.

"17 листопада в Ханти-Мансійську пройшов тай-брейк півфінального матчу між Катериною Лагно та Марією Музичук. Катерина Лагно вийшла в фінал чемпіонату світу. На тай-брейку росіянка обіграла Марію Музичук", - повідомили в російській федерації.

Як повідомляється, Катерина Лагно перемогла із загальним рахунком 3:1.

Нагадаємо, Музичук вдруге зіграла внічию у півфіналі ЧС.

Варто відзначити, що сестра Марії - Ганна, покинула турнір, поступившись на тай-брейку росіянці Олександрі Костенюк.

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