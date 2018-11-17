Музичук програла росіянці матч за вихід у фінал ЧС з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українка Марія Музичук не змогла пробитися у фінал чемпіонату світу з шахів серед жінок, який проходить в Ханти-Мансійську в Росії, програвши росіянці Катерині Лагно, передає УНН з посиланням на прес-службу РШФ.
"17 листопада в Ханти-Мансійську пройшов тай-брейк півфінального матчу між Катериною Лагно та Марією Музичук. Катерина Лагно вийшла в фінал чемпіонату світу. На тай-брейку росіянка обіграла Марію Музичук", - повідомили в російській федерації.
Як повідомляється, Катерина Лагно перемогла із загальним рахунком 3:1.
Нагадаємо, Музичук вдруге зіграла внічию у півфіналі ЧС.
Варто відзначити, що сестра Марії - Ганна, покинула турнір, поступившись на тай-брейку росіянці Олександрі Костенюк.