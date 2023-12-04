Мужчина оставил боевой револьвер за батареей в туалете тернопольской больницы
Киев • УНН
Мужчина оставил револьвер "Наган" и порох в уборной тернопольской больницы, что привело к его задержанию полицией. 46-летнему тернополянину грозит уголовная ответственность согласно Уголовному кодексу Украины.
В Тернополе мужчина оставил пистолет и порох в уборной медучреждения. Экспертиза полиции подтвердила, - это револьвер типа "Наган". Впоследствии правоохранители по подозрению задержали 46-летнего жителя Тернополя. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области, передает УНН.
Детали
Согласно данным следствия, мужчина якобы попросился в помещение уборной медицинского учреждения, а после того, как он вышел оттуда, уборщица обнаружила на месте за батареей пистолет и порох. Экспертиза полиции подтвердила, что оставленное оружие - это револьвер типа "Наган".
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями работники криминальной полиции установили вероятную личность владельца. Как указывается, фигурантом оказался тернополянин 1977 года рождения.
Сообщается, что мужчине уже объявили подозрение в соответствии с частью 1 статьи 263 УКУ. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона. Продолжается следствие.
Напомним
В Оболонском районе Киева полиция задержала мужчину, который напал на посетителя и размахивал пистолетом в ресторане. Полиция обеспечила охрану места происшествия и вызвала следователей для выяснения ситуации.
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Мужчина оставил боевой револьвер за батареей в туалете тернопольской больницы
Мужчина оставил револьвер "Наган" и порох в уборной тернопольской больницы, что привело к его задержанию полицией. 46-летнему тернополянину грозит уголовная ответственность согласно Уголовному кодексу Украины.
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