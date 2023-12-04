Мужчина оставил боевой револьвер за батареей в туалете тернопольской больницы

В Тернополе мужчина оставил пистолет и порох в уборной медучреждения. Экспертиза полиции подтвердила, - это револьвер типа "Наган". Впоследствии правоохранители по подозрению задержали 46-летнего жителя Тернополя. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области, передает УНН.

Детали

Согласно данным следствия, мужчина якобы попросился в помещение уборной медицинского учреждения, а после того, как он вышел оттуда, уборщица обнаружила на месте за батареей пистолет и порох. Экспертиза полиции подтвердила, что оставленное оружие - это револьвер типа "Наган".

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями работники криминальной полиции установили вероятную личность владельца. Как указывается, фигурантом оказался тернополянин 1977 года рождения.

Сообщается, что мужчине уже объявили подозрение в соответствии с частью 1 статьи 263 УКУ. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона. Продолжается следствие.

Напомним

В Оболонском районе Киева полиция задержала мужчину, который напал на посетителя и размахивал пистолетом в ресторане. Полиция обеспечила охрану места происшествия и вызвала следователей для выяснения ситуации.

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