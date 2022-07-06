Муссонные дожди унесли жизни 77 человек в Пакистане
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. По меньшей мере 77 человек погибли в результате обрушившихся на Пакистан муссонных дождей, заявил в среду министр страны по вопросам изменения климата, предупредив, что впереди сильнее, чем обычно, ливни. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Большинство смертей произошло в юго-западной провинции Белуджистан, где 39 человек утонули или получили удары из-за обрыва линий электропередач.
Контекст
Муссон, который обычно длится с июня по сентябрь, необходим для орошения сельскохозяйственных культур и пополнения озер и плотин на Индийском субконтиненте, но ежегодно он также приносит волну разрушения.
Плохо построенные дома по всему Пакистану, особенно в сельской местности, могут разрушиться во время наводнений, также уничтожающих огромные участки лучших сельскохозяйственных угодий.
Ранее
Самые сильные наводнения произошли в 2010 году, охватив почти пятую часть территории страны, в результате которых погибли около 2000 человек и были перемещены 20 миллионов человек.
Согласно Глобальному индексу климатических рисков, составленному экологической неправительственной организацией Germanwatch, Пакистан занимает восьмое место среди наиболее уязвимых стран к экстремальным погодным явлениям, вызванным изменением климата.