Мусонні дощі забрали життя 77 людей у Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Щонайменше 77 людей загинули внаслідок мусонних дощів, що обрушилися на Пакистан, заявив у середу міністр країни з питань зміни клімату, попередивши, що попереду сильніші, ніж зазвичай, зливи. Про це пише AFP, передає УНН.
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Більшість смертей сталася в південно-західній провінції Белуджистан, де 39 людей потонули або зазнали ударів через обрив ліній електропередач.
Контекст
Мусон, який зазвичай триває з червня по вересень, необхідний для зрошення сільськогосподарських культур та поповнення озер та гребель на Індійському субконтиненті, але щороку він також приносить хвилю руйнування.
Погано збудовані будинки по всьому Пакистану, особливо в сільській місцевості, можуть зруйнуватися під час повеней, які також знищують величезні ділянки найкращих сільськогосподарських угідь.
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Найсильніші повені сталися у 2010 році, охопивши майже п'яту частину території країни, внаслідок яких загинуло близько 2000 осіб та було переміщено 20 мільйонів людей.
Згідно з Глобальним індексом кліматичних ризиків, складеним екологічною неурядовою організацією Germanwatch, Пакистан посідає восьме місце серед найбільш вразливих країн до екстремальних погодних явищ, спричинених зміною клімату.