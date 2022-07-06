Мусонні дощі забрали життя 77 людей у Пакистані

Деталі

Більшість смертей сталася в південно-західній провінції Белуджистан, де 39 людей потонули або зазнали ударів через обрив ліній електропередач.

Контекст

Мусон, який зазвичай триває з червня по вересень, необхідний для зрошення сільськогосподарських культур та поповнення озер та гребель на Індійському субконтиненті, але щороку він також приносить хвилю руйнування.

Погано збудовані будинки по всьому Пакистану, особливо в сільській місцевості, можуть зруйнуватися під час повеней, які також знищують величезні ділянки найкращих сільськогосподарських угідь.

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Найсильніші повені сталися у 2010 році, охопивши майже п'яту частину території країни, внаслідок яких загинуло близько 2000 осіб та було переміщено 20 мільйонів людей.

Згідно з Глобальним індексом кліматичних ризиків, складеним екологічною неурядовою організацією Germanwatch, Пакистан посідає восьме місце серед найбільш вразливих країн до екстремальних погодних явищ, спричинених зміною клімату.