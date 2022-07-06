Мусонні дощі забрали життя 77 людей у Пакистані

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 55329 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 97965 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 103189 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 112959 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 108480 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 93479 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 96238 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 250739 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151496 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173091 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 138725 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 129117 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 93355 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 44993 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 66421 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 66421 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 250690 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 520976 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 468835 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 673116 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 29557 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 44993 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 93355 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 138725 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 120636 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Мусонні дощі забрали життя 77 людей у Пакистані

Мусонні дощі забрали життя 77 людей у Пакистані

Київ • УНН

 • 180343 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Щонайменше 77 людей загинули внаслідок мусонних дощів, що обрушилися на Пакистан, заявив у середу міністр країни з питань зміни клімату, попередивши, що попереду сильніші, ніж зазвичай, зливи. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Більшість смертей сталася в південно-західній провінції Белуджистан, де 39 людей потонули або зазнали ударів через обрив ліній електропередач.

Контекст

Мусон, який зазвичай триває з червня по вересень, необхідний для зрошення сільськогосподарських культур та поповнення озер та гребель на Індійському субконтиненті, але щороку він також приносить хвилю руйнування.

Погано збудовані будинки по всьому Пакистану, особливо в сільській місцевості, можуть зруйнуватися під час повеней, які також знищують величезні ділянки найкращих сільськогосподарських угідь.

Раніше

Найсильніші повені сталися у 2010 році, охопивши майже п'яту частину території країни, внаслідок яких загинуло близько 2000 осіб та було переміщено 20 мільйонів людей.

Згідно з Глобальним індексом кліматичних ризиків, складеним екологічною неурядовою організацією Germanwatch, Пакистан посідає восьме місце серед найбільш вразливих країн до екстремальних погодних явищ, спричинених зміною клімату.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07