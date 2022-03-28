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Могут нанести ракетные удары: корабли оккупантов вошли в закрытый район – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Корабли российских оккупантов вошли в закрытые районы, вероятно, чтобы нанести ракетные удары по объектам на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Могут нанести ракетные удары: корабли оккупантов вошли в закрытый район – Генштаб ВСУ

Цитата

"Корабельный состав черноморского флота рф выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины", — говорится в сообщении.

Детали

Длятся 33 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.

Зафиксирована перегруппировка для наращивания наступательных возможностей, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В то же время противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Также продолжается подготовка и перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил российской федерации для ведения боевых действий на территории Украины.

По имеющейся информации, запланирована отправка военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации город Владивосток). Сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянной дислокации город Хабаровск).

Ситуация на передовой

На Волынском направлении есть до четырех БТГр из состава вооруженных сил республики беларусь, которых привлекают к усилению и охране белорусско-украинской границы. Невозможно полностью исключить привлечение вооруженных сил республики в беларусь к ведению боевых действий на территории Украины.

На Полесском направлении противник активных наступательных действий не совершал, продолжает наносить огневое поражение по подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Личанка, Петрушки, Шпитьки и Мощун.

Враг осуществляет перегруппировку войск и отведение отдельных подразделений на территорию беларуси для восстановления боеспособности.

В Гомельской области республики беларусь фиксируют перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении государственной границы с Украиной.

На Северском направлении противник силами определенных подразделений из состава Центрального военного округа наступательных действий не совершал, сосредоточил усилия на закреплении и содержании ранее занятых рубежей. Оккупанты проводят перегруппировку, сосредотачивают технику в населенных пунктах и ​​лесных массивах для предотвращения огневого поражения.

Противник продолжает блокировать Чернигов, наносит огневое поражение по объектам гражданской инфраструктуры, обороняет ранее захваченные рубежи и проводит инженерное оборудование позиций. По имеющимся данным, враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через реку Снов.

Кроме того, российские оккупанты уничтожили мосты в районах населенных пунктов Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин.

В направлении Бровары оккупанты пытались действовать силами отдельных подразделений 90-й танковой дивизии и 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Активными оборонными действиями подразделений Вооруженных сил Украины враг был остановлен, но он продолжал обстреливать позиции украинских войск в районе села Лукьяновка.

На слобожанском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава Западного военного округа.

В районе города Сумы активных боевых действий не проводил, продолжал перегруппировку войск и вывод их на территорию россии для восстановления боеспособности после полученных потерь. По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Военнослужащие 15-го мотострелкового полка отказываются участвовать в войне.

В направлении Харькова наступательных действий враг не проводил, он продолжает блокировать город и наносить огневые удары по гражданской инфраструктуре, проводит меры логистического обеспечения войск.

В районе города Изюм противник действует силами отдельных подразделений из состава 20 общевойсковой и 1 танковой армий и балтийского флота, осуществляет перегруппировку, пополняет боеприпасы для дальнейшего возобновления наступления на Славянск.

На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, выходов в районы населенных пунктов Угледар, Солодкое, а также захвате города Мариуполь.

Противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески.

В направлении Терны в результате боевого столкновения с подразделениями Вооруженных сил Украины враг понес потери и отступил в район населенного пункта Макеевка.

В Рубежном при поддержке артиллерии оккупанты пытаются закрепиться в северо-западной части города. Враг понес потери, успеха не имеет.

В районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области враг дважды предпринимал попытки штурмовых действий. Успеха не было, отступил, продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников.

В районе населенного пункта Марьинка противник провел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери. В Мариуполе продолжал продвигаться в центр города и поражать огнем позиции украинских войск.

В районах Степногорска и Гуляйполе российские оккупанты проводили артиллерийские обстрелы позиций подразделений сил обороны.

На Таврическом направлении подразделения росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные меры для выявления военнослужащих силовых структур Украины, участников антитеррористической операции, общественных активистов, а также для изъятия оружия и боеприпасов.

В Южнобужском направлении противник восстанавливает боеспособность, пополняет боеприпасы, продолжает проводить инженерные работы. Также оккупанты проводят штурмовые действия в направлении населенного пункта Благодатное, успеха не имели.

Напомним

Общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 17 000 человек.

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