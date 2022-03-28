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Можуть завдати ракетних ударів: кораблі окупантів увійшли у закритий район – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Кораблі російських окупантів увійшли до закритих районів, імовірно, щоб завдати ракетні удари по об'єктах на території України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Можуть завдати ракетних ударів: кораблі окупантів увійшли у закритий район – Генштаб ЗСУ

Цитата

"Корабельний склад чорноморського флоту рф виконує завдання у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон. Окремі кораблі вийшли у закритий район, ймовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Триває 33 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій.

Зафіксовано перегрупування для нарощування наступальних спроможностей, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Водночас противник продовжує завдавати ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Також триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для ведення бойових дій на території України.

За наявною інформацією, заплановано відправлення військової техніки та 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту (пункт постійної дислокації місто Владивосток). Сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації місто Хабаровськ).

Ситуація на передовій

На Волинському напрямку наявно до чотирьох БТГр зі складу збройних сил республіки білорусь, яких залучають до посилення та охорони білорусько-українського кордону. Неможливо повністю виключити залучення збройних сил республіки білорусь до ведення бойових дій на території України.

На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не здійснював, продовжує завдавати вогневого ураження по підрозділах українських військ у районах населених пунктів Личанка, Петрушки, Шпитьки та Мощун.

Ворог здійснює перегрупування військ та відведення окремих підрозділів на територію білорусі для відновлення боєздатності.

У Гомельській області республіки білорусь фіксують переміщення пускових установок ОТРК “Искандер-М” у напрямку державного кордону з Україною.

На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів зі складу Центрального воєнного округу наступальних дій не проводив, зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. Окупанти проводять перегрупування, зосереджують техніку в населених пунктах та лісових масивах для запобігання її вогневого ураження.

Противник продовжує блокувати Чернігів, завдає вогневе ураження по об’єктах цивільної інфраструктури, здійснює оборону раніше захоплених рубежі та проводить інженерне обладнання позицій. За наявними даними, ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через річку Снов.

Крім того, російські окупанти знищили мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин.

У напрямку на Бровари окупанти намагалися діяти силами окремих підрозділів 90-ї танкової дивізії та 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Активними оборонними діями підрозділів Збройних сил України ворога було зупинено, але він продовжував обстрілювати позиції українських військ в районі села Лук’янівка.

На Слобожанському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу Західного воєнного округу.

В районі міста Суми активних бойових дій не проводив, продовжував перегрупування військ та виведення їх на територію рф для відновлення боєздатності після отриманих втрат. За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу вкрай низький. Військовослужбовці 15-го мотострілецького полку відмовляються брати участь у війні.

У напрямку на Харків наступальних дій ворог не проводив, він продовжує блокувати місто та завдавати вогневих ударів по цивільній інфраструктурі, проводить заходи логістичного забезпечення військ.

В районі міста Ізюм противник діє силами окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової і 1-ї танкової армій та балтійського флоту, здійснює перегрупування, поповнення боєприпасів з метою подальшого поновлення наступу на Слов’янськ.

На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виходів до районів населених пунктів Вугледар, Солодке, а також захопленні міста Маріуполь.

Противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.

У напрямку на Терни внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Збройних сил України ворог зазнав втрат і відступив до району населеного пункту Макіївка.

В Рубіжному за підтримки артилерії окупанти намагаються закріпитись в північно-західній частині міста. Ворог зазнав втрат, успіху не має.

В районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області ворог двічі здійснював спроби штурмових дій. Успіху не мав, відступив, продовжує артилерійські обстріли позицій українських захисників.

В районі населеного пункту Мар’їнка противник провів штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат. У Маріуполі — продовжував просуватися до центру міста та уражати вогнем позиції українських військ.

У районах Степногірськ та Гуляйполе російські окупанти проводили артилерійські обстріли позицій підрозділів сил оборони.

На Таврійському напрямку підрозділи росгвардії на тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області продовжують проводити фільтраційні заходи для виявлення військовослужбовців силових структур України, учасників антитерористичної операції, громадських активістів, а також для вилучення зброї та боєприпасів.

На Південнобузькому напрямку противник відновлює боєздатність, поповнює боєприпаси, продовжує проводити інженерні роботи. Також окупанти проводять штурмові дії у напрямку населеного пункту Благодатне, успіху не мали.

Нагадаємо

Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 17 000 осіб.

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