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Можно ли вакцинироваться от гриппа беременным и кормящим матерям: ответ врача

Киев • УНН

 • 12420 просмотра

ВОЗ рекомендует беременным прививку инактивированной вакциной против гриппа на любом триместре. Вакцина также защищает младенца после рождения.

Можно ли вакцинироваться от гриппа беременным и кормящим матерям: ответ врача
Фото иллюстративное

Осень — это период начала повышения уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Изменения погодных условий и сокращение светового дня, более частое пребывание людей в закрытых помещениях, недостаточное проветривание жилья из-за снижения температуры воздуха — всё это создаёт благоприятные условия для циркуляции вирусов, влияет на ослабление местного иммунитета (пересыхание слизистых оболочек носа и горла). Вследствие этого они хуже выполняют защитную функцию, позволяя вирусам легче проникать в организм и вызывать сезонные инфекционные заболевания, одним из которых, наиболее опасным, является грипп, пишет УНН

Лучший период для вакцинации против гриппа — это период до возникновения пика заболеваемости ОРВИ. 

Обычно начало периода вакцинации против гриппа приходится на сентябрь—октябрь. Но если пациенты не успели вакцинироваться в указанные выше сроки, прививку можно сделать и позже, в течение всего периода циркуляции вируса. Ревакцинация проводится раз в год, поскольку вирус гриппа постоянно мутирует, а состав вакцин ежегодно обновляют в соответствии с прогнозируемыми штаммами. 

Особое внимание профилактике гриппа следует уделить беременным женщинам и роженицам, кормящим грудью. Ряд физиологических изменений, происходящих в организме беременной женщины, делает их более уязвимыми к тяжёлому течению заболевания и повышает риск развития осложнений 

— объяснила врач акушер-гинеколог КНП «Перинатальный центр г. Киева» Алина Явирь. 

Нужно ли беременным женщинам вакцинироваться против гриппа

«Однозначно да!» — говорит врач. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ беременные относятся к приоритетным группам для вакцинации против гриппа. Согласно данным исследования CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), вакцинация против гриппа во время беременности снижала риск госпитализации из-за гриппа в среднем на 40%.

Вакцинация для будущей мамы и ребёнка — безопасна

Вакцинация во время беременности абсолютно безопасна, поскольку используются только инактивированные вакцины, не содержащие живого вируса. Такие вакцины можно применять в любом триместре беременности, даже на очень ранних сроках 

— говорит врач акушер-гинеколог Алина Явирь. 

Кроме того, по словам врача, стоит обратить особое внимание на то, что вакцинация во время беременности защищает не только женщину, но и будущего новорождённого ребёнка. 

В крови матери после прививки образуются антитела, которые защищают организм матери от возникновения заболевания. Эти же антитела проникают в организм ребёнка с током крови через плаценту и после рождения продолжают циркулировать в организме младенца, обеспечивая пассивную иммунную защиту в первые месяцы жизни. И поскольку прививку от гриппа детям можно делать с 6-месячного возраста, ваш малыш будет защищён до этого срока 

— говорит врач. 

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Вакцинироваться от гриппа могут и кормящие мамы 

Да! Грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации против гриппа. Она безопасна как для матери, так и для младенца, опять же потому, что вводится инактивированная вакцина, не содержащая живого вируса. Прививка не оказывает негативного влияния на качество молока и не требует временного прекращения грудного вскармливания или сцеживания накануне вакцинации. Антитела, образующиеся в организме матери после прививки, частично попадают в грудное молоко и обеспечивают дополнительную иммунную защиту ребёнка 

— объяснила врач. 

 Вирус гриппа несёт значительные риски для здоровья женщины и плода 

Грипп во время беременности представляет значительную угрозу, объясняет врач, поскольку иммунная, дыхательная и сердечно-сосудистая системы работают с повышенной нагрузкой. 

Беременная женщина становится значительно более уязвимой к тяжелому течению заболевания, при этом риск возникновения осложнений значительно выше. После попадания в организм человека вирус стремительно распространяется по всему организму, разрушается защитный барьер слизистых оболочек дыхательных путей, что создает благоприятные условия для последующего присоединения бактериальных возбудителей — пневмококка, стафилококка и т. д. Если говорить о рисках непосредственно для беременной женщины, то к ним можно отнести возникновение таких осложнений, как пневмония и дыхательная недостаточность, обострение уже имеющихся хронических заболеваний, например астмы или заболеваний сердечно-сосудистой системы 

— говорит Алина Явир. 

По ее словам, сильная лихорадка и интоксикация, которыми чаще всего сопровождается грипп, вызывают обезвоживание организма, что негативно влияет на общее состояние женщины и нарушает плацентарный кровоток. 

Возникает угроза нарушения функции плаценты и, как следствие, это может вызвать кислородное голодание у плода (гипоксию), задержку внутриутробного развития ребенка и риск преждевременных родов. Особенно опасным является инфицирование вирусом гриппа в первом триместре, до 12 недель беременности 

— подчеркивает врач. 

Объясняется это тем, что именно на этом сроке беременности происходит основной этап закладки всех органов и систем у плода. 

Высокая температура и интоксикация могут негативно повлиять на эти процессы и вызвать развитие врожденных пороков у плода (дефектов нервной трубки, передней брюшной стенки, пороков сердца и т. д.) или вообще привести к самопроизвольному выкидышу 

— объясняет Алина Явир.

 Врач подчеркнула опасность самолечения, поскольку, пытаясь сбить температуру или самостоятельно вылечить другие симптомы гриппа, беременные часто начинают принимать сосудосуживающие капли или противовоспалительные средства. Эти препараты повышают риск возникновения дефектов брюшной стенки плода в первом триместре. 

Лучшим решением будет при первых симптомах простуды немедленно обратиться к акушеру-гинекологу, у которого вы состоите на учете, или к семейному врачу/терапевту для назначения корректного лечения в соответствии со сроком вашей беременности и клинической картиной 

— подчеркнула врач. 

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Лилия Подоляк

Здоровье
Соединённые Штаты