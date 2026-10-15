Чи можна вакцинуватися від грипу вагітним і матерям, які годують: відповідь лікаря

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Осінь - це період початку підвищення рівня захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Зміни погодних умов та зменшення світлового дня, частіше перебування людей у закритих приміщеннях, недостатнє провітрювання помешкань через зниження температури повітря - це все створює сприятливі умови для циркуляції вірусів, впливає на ослаблення місцевого імунітету (пересихання слизових оболонок носа та горла). Як наслідок вони гірше виконують захисну функцію, дозволяючи вірусам легше проникати в організм і викликати сезонні інфекційні захворювання, одним із яких, найбільш небезпечним, є грип, пише УНН.

Найкращий період для вакцинації проти грипу – це період ще до виникнення піка захворюваності на ГРВІ.

Зазвичай початок періоду вакцинації проти грипу припадає на вересень-жовтень місяць. Але якщо пацієнти не встигли провакцинуватись у вказані вище терміни, щеплення можна зробити і пізніше, протягом усього періоду циркуляції вірусу. Ревакцинація проводиться раз на рік, оскільки вірус грипу постійно мутує, а склад вакцин оновлюють щороку відповідно до прогнозованих штамів.

Особливу увагу профілактиці грипу слід приділити вагітним жінкам та породіллям, що годують грудьми. Ряд фізіологічних змін, що відбуваються в організмі вагітної жінки, роблять їх більш вразливими до тяжкого перебігу захворювання та до підвищеного ризику розвитку ускладнень - пояснила лікар акушер-гінеколог КНП «Перинатальний центр м. Києва» Аліна Явір.

Чи потрібно вагітним жінкам вакцинуватися проти грипу

"Однозначно так!" - каже лікар.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, вагітні належать до пріоритетних груп для вакцинації проти грипу. За даними дослідження CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань США), вакцинація проти грипу під час вагітності зменшувала ризик госпіталізації через грип в середньому на 40%.

Вакцинація для майбутньої мами та дитини – безпечна

Вакцинація під час вагітності є абсолютно безпечною, оскільки використовуються тільки інактивовані вакцини, що не містять у собі живого вірусу. Такі вакцини можна застосовувати у будь-якому триместрі вагітності, навіть на дуже ранніх термінах - каже лікар акушер-гінеколог Аліна Явір.

Крім того, за словами лікарки, варто звернути особливу увагу на те, що вакцинація під час вагітності захищає не лише жінку, а і майбутню новонароджену дитину.

У крові матері після щеплення утворюються антитіла, які захищають організм матері від виникнення захворювання. Ці ж антитіла проникають в організм дитини з током крові через плаценту і після народження продовжують циркулювати в організмі немовляти, забезпечуючи пасивний імунний захист в перші місяці життя. І оскільки щеплення від грипу дітям можна робити з 6-місячного віку, ваш малюк буде захищений на цей термін - каже лікар.

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Вакцинуватися від грипу можуть і мами, які годують

Так! Грудне вигодовування не є протипоказом до вакцинації проти грипу. Вона є безпечною як для матері, так і для немовляти, знову ж таки через те, що вводиться інактивована вакцина, що не містить живого вірусу. Щеплення не впливає негативно на якість молока і не потребує тимчасового переривання грудного вигодовування чи сціджування напередодні вакцинації. Антитіла, що утворюються в організмі матері після щеплення, частково потрапляють до грудного молока і забезпечують додатковий імунний захист для дитини – пояснила лікар.

Вірус грипу несе значні ризики здоровʼю жінки та плоду

Грип під час вагітності становить значну загрозу, пояснює лікар, оскільки імунна, дихальна та серцево-судинна системи працюють із підвищеним навантаженням.

Вагітна жінка стає значно вразливішою до важкого перебігу захворювання із значно вищим ризиком виникнення ускладнень. Після потрапляння в організм людини вірус стрімко розповсюджується по всьому організму, руйнується захисний бар’єр слизових оболонок дихальних шляхів і це створює сприятливі умови для подальшого приєднання бактеріальних збудників - пневмокок, стафілокок і тд. Якщо говорити про ризики безпосередньо для вагітної жінки, то сюди можна віднести виникнення таких ускладнень як пневмонія та дихальна недостатність, загострення вже наявних хронічних хвороб, наприклад астма чи хвороби серцево-судинної системи - каже Аліна Явір.

За її словами, сильна лихоманка та інтоксикація, якими найчастіше супроводжується грип, викликають зневоднення організму, що негативно впливає на загальний стан жінки та порушення плацентарного кровотоку.

Виникає загроза порушення функції плаценти і, як наслідок, це може спричинити кисневе голодування у плода (гіпоксію), затримку внутрішньоутробного розвитку дитини та ризик передчасних пологів. Особливо небезпечним є інфікування вірусом грипу у першому триместрі, до 12 тижнів вагітності - наголошує лікар.

Пояснюється це тим, що саме на цьому терміні вагітності відбувається основний етап закладання усіх органів та систем у плода.

Висока температура та інтоксикація можуть негативно вплинути на ці процеси і викликати розвиток вроджених вад у плода (дефекти нервової трубки, передньої черевної стінки, вади серця і тд.) або взагалі призвести до мимовільного викидня - пояснює Аліна Явір.

Лікар наголосила на небезпеці самолікування, адже намагаючись збити температуру або вилікувати інші симптоми грипу самостійно, вагітні часто починають прийом судинозвужувальних крапель або протизапальних засобів. Ці препарати підвищують ризик виникнення дефектів черевної стінки плода у першому триместрі.

Найкращим рішенням є при перших симптомах застуди негайно звернутись до акушер-гінеколога, в якого ви стоїте на обліку, чи до сімейного лікаря/терапевта для призначення коректного лікування відповідно до вашого терміну вагітності та клінічної картини - наголосила лікар.

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