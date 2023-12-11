Может быть меньше, или больше чем 6 месяцев: Кличко о сроках закрытия станций метро
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что закрытие "синей" ветки метрополитена на ремонт может длиться до 6 месяцев и более, а точные сроки будут определены после проведения профессиональной оценки.
Срок закрытия нескольких станций на "синей" ветке метро в Киеве может быть меньше, или больше чем 6 месяцев. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
Сейчас занимаемся тем, что начинаем просчитывать различные варианты, от худших ... Может это займет несколько месяцев, не более 6, может быть и больше. По предварительной информации, специалисты сказали, что это примерно 6 месяцев...
Он заявил, что в ближайшее время будет профессиональная оценка и более точный срок.
Дополнение
В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля заявили о закрытии станций метро от "Демеевской" и "Теремков". По предварительным данным, ремонт продлится 6 месяцев.
Закрытие части "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к запуску альтернативных маршрутов наземного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс.
Может быть меньше, или больше чем 6 месяцев: Кличко о сроках закрытия станций метро
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что закрытие "синей" ветки метрополитена на ремонт может длиться до 6 месяцев и более, а точные сроки будут определены после проведения профессиональной оценки.
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