Может быть меньше, или больше чем 6 месяцев: Кличко о сроках закрытия станций метро

Срок закрытия нескольких станций на "синей" ветке метро в Киеве может быть меньше, или больше чем 6 месяцев. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Сейчас занимаемся тем, что начинаем просчитывать различные варианты, от худших ... Может это займет несколько месяцев, не более 6, может быть и больше. По предварительной информации, специалисты сказали, что это примерно 6 месяцев... - сказал Кличко.

Он заявил, что в ближайшее время будет профессиональная оценка и более точный срок.

Дополнение

В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля заявили о закрытии станций метро от "Демеевской" и "Теремков". По предварительным данным, ремонт продлится 6 месяцев.

Закрытие части "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к запуску альтернативных маршрутов наземного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс.