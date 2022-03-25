Может он лично захотел посетить Чернобаевку?: Зеленский прокомментировал исчезновение из информполя Шойгу

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"За неделю уходящего года, наши героические Вооруженные Силы нанесли врагу мощных ударов. Заметных потерь. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?",- сказал Зеленский.

Президент поблагодарил украинских защитников, которые показали оккупантам, что море не будет для них спокойным даже тогда, когда там нет шторма.

"Ибо там будет огонь. Как на тех российских кораблях, которые на этой неделе ушли по известному маршруту из порта Бердянска", - отметил Зеленский.

Дополнения

Министра обороны российской федерации сергея шойгу в последний раз видели 11 марта. Местные СМИ сообщают, что после этой даты он не появлялся на публике.

ВСУ в десятый раз ударили по временно оккупированному русскими войсками аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов.