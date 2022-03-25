Може він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?: Зеленський прокоментував зникнення з інформполя Шойгу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пожартував, що міністр оборони росії Сергій Шойгу, який перестав з'являтися у публічному просторі, особисто захотів відвідати Чорнобаївку, передає УНН.
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"За тиждень, що минає, наші героїчні Збройні Сили завдали ворогу потужних ударів. Помітних втрат. Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії. Цікаво, може, і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?", - сказав Зеленський.
Президент подякував українським захисникам, які показали окупантам, що море не буде для них спокійним навіть тоді, коли там немає шторму.
"Бо там буде вогонь. Як на тих російських кораблях, які цього тижня вирушили за відомим маршрутом з порту Бердянська", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Міністра оборони російської федерації сергія шойгу востаннє бачили 11 березня. Місцеві ЗМІ повідомляють, що після цієї дати він не з'являвся на публіці.
ВСУ вдесяте вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка" в Херсонській області, який ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків та вертольотів.