МЗ: утверждение национального перечня лекарств является приоритетной задачей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Утверждение единого национального перечня основных лекарственных средств является приоритетным для Министерства здравоохранения. Об этом во время брифинга заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент УНН.
"Обеспечение качественными, эффективными лекарствами украинцев это приоритет для Минздрава. Национальный перечень лекарственных средств определяет перечень жизненно важных лекарств, в которых нуждаются пациенты Украины, и которые являются частью национальной политики по лекарственным средствам в Украине. Сейчас идет работа, работа над единым перечнем лекарственных средств, по которым будут проводиться все государственные закупки лекарственных средств за бюджетные средства. В течение следующих двух лет переходного периода будем осуществлять закупку лекарственных средств по национальным программам международных организаций. Итак, пациенты не останутся без лечения, пока будет сформирован единый национальный перечень", - сказала она.
По ее словам, на госпитальном этапе все лекарства из перечня будут получаться бесплатно, а на амбулаторном - лекарственные средства с действующим веществом будут включены в программу реимбурсации. При необходимости за сэкономленные после закупки лекарств по национальному перечню будут закупаться лекарства, которые в него не входят.
Также она добавила, что перечень обязательно будет обсуждаться, а лекарства, которые не входят в список, будут включены в программу реимбурсации.
"После обсуждения, как будет уже утверждена первая версия национального перечня, мы будем принимать от производителей и от пациентских организаций заявки, и мы будем просматривать перечень постоянно, чтобы добавлять лекарства, которые не были включены, или исключать, которые уже не нужны", - добавила У.Супрун.
Напомним, правительство будет жестко наказывать представителей фармацевтических компаний за завышение цен на лекарства после введения системы референтного ценообразования с 1 января 2017 года.