МОЗ: затвердження національного переліку ліків є пріоритетним завданням
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Затвердження єдиного національного переліку основних лікарських засобів є пріоритетним для Міністерства охорони здоров’я. Про це під час брифінгу заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.
“Забезпечення якісними, ефективними ліками українців це є пріоритет для МОЗ. Національний перелік лікарських засобів визначає перелік життєво важливих ліків, яких потребують пацієнти України, та які є частиною національної політики щодо лікарських засобів в Україні. Зараз триває робота, робота над єдиним переліком лікарських засобів, за яким будуть проводитися всі державні закупівлі лікарських засобів за бюджетні кошти. Впродовж наступних двох років перехідного періоду будемо здійснювати закупівлю лікарських засобів за національними програмами міжнародних організацій. Отже, пацієнти не залишаться без лікування, поки буде сформований єдиний національний перелік”, - сказала вона.
З її слів, на госпітальному етапі всі ліки з переліку будуть отримуватись безплатно, а на амбулаторному - лікарські засоби з діючою речовиною будуть включені до програми реімбурсації. За потреби, за заощаджені після закупівлі ліків з національного переліку будуть закуплятися ліки, які до нього не входять.
Також вона додала, що перелік обов’язково обговорюватиметься, а ліки, які не входять до списку, будуть включені в програму реімбурсації.
“Після обговорення, як буде вже затверджена перша версія національного переліку, ми будемо приймати від виробників і від пацієнтських організацій заявки, і ми будемо переглядати перелік постійно, аби додавати ліки, які не було включено, або виключати, які вже непотрібні”, - додала У.Супрун.
Нагадаємо, уряд буде жорстко карати представників фармацевтичних компаній за завищення цін на ліки після запровадження системи референтного ціноутворення з 1 січня 2017 року.