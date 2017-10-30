Минздрав: от туберкулеза в Украине умерло три раза больше, чем во время боевых действий в АТО

По ее словам, "если сравнить, только за три последних года от туберкулеза умерло около 13 000 человек, в 3,4 раза больше, чем умерло за это время в зоне боевых действий АТО".

В общем смертность от туберкулеза в Украине, отметила Яна Терлеева, сейчас находится на уровне 8,8% и снижение этого показателя "это положительный маркер, который прогнозирует благоприятную тенденцию".

Однако преодоление туберкулеза осложняется тем, что люди чаще болеют так называемую мультирезистентную инфекцию (устойчивую к большинству антибиотиков).

"Каждый четвертый из обнаруженных впервые случаев, в первую очередь, заражается мультирезистентнимы формами и каждый второй повторно", - отметила она.

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По этой причине, а также из-за чрезмерной госпитализации, уровень вылеченных не достигает желаемого и рекомендованных показателей, несмотря на расходы на диагностику и лечение в объеме 20 млн долларов, что вдвое больше аналогичного показателя прошлого года.

Яна Терлеева выразила надежду на международную поддержку и целевые программы, благодаря которым "мы уверены, что в ближайшее время сможем выявить около 90% больных и они будут получать пациентоориентированные услуги по лечению туберкулеза".