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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89415 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Киев  •  УНН

 • 26007 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Ситуация по туберкулезу в Украине остается глобальной проблемой общественного здоровья и влияет на общеевропейские показатели. Об этом во время заседания комитета по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу ПА Евронест заявила заведующая центра контроля за социально опасными заболеваниями Центра общественного здоровья МЗ Украины Яна Терлеева, передает УНН.

По ее словам, "если сравнить, только за три последних года от туберкулеза умерло около 13 000 человек, в 3,4 раза больше, чем умерло за это время в зоне боевых действий АТО".

В общем смертность от туберкулеза в Украине, отметила Яна Терлеева, сейчас находится на уровне 8,8% и снижение этого показателя "это положительный маркер, который прогнозирует благоприятную тенденцию".

Однако преодоление туберкулеза осложняется тем, что люди чаще болеют так называемую мультирезистентную инфекцию (устойчивую к большинству антибиотиков).

"Каждый четвертый из обнаруженных впервые случаев, в первую очередь, заражается мультирезистентнимы формами и каждый второй повторно", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ежегодно в Украине регистрируют 30 тыс. случаев заболевания туберкулезом

По этой причине, а также из-за чрезмерной госпитализации, уровень вылеченных не достигает желаемого и рекомендованных показателей, несмотря на расходы на диагностику и лечение в объеме 20 млн долларов, что вдвое больше аналогичного показателя прошлого года.

Яна Терлеева выразила надежду на международную поддержку и целевые программы, благодаря которым "мы уверены, что в ближайшее время сможем выявить около 90% больных и они будут получать пациентоориентированные услуги по лечению туберкулеза".

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