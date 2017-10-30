МОЗ: від туберкульозу в Україні померло утричі більше, ніж під час бойових дій в АТО

За її словами, “якщо порівняти, лише за три останні роки від туберкульозу померло близько 13 тисяч осіб, що у 3,4 рази більше, ніж померло за цей час в зоні бойових дій АТО”.

Загалом смертність від туберкульозу в Україні, наголосила Яна Терлеєва, нині є на рівні 8,8% і зниження цього показника “це є позитивний маркер, що прогнозує сприятливу тенденцію”.

Однак подолання туберкульозу ускладнюється тим, що люди частіше хворіють на так звану мультирезистентну інфекцію (стійку до більшості антибіотиків).

“Кожен четвертий з виявлених уперше випадків першочергово заражається мудьтирезистентними формами і кожен другий повторно”, — зазначила вона.

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З цієї причини, а також з надмірної госпіталізації, рівень вилікуваних не досягає бажани і рекомендованих показників, попри видатки на діагностику і лікування в обсязі 20 млн доларів США, що удвічі більше за аналогічний показник минулого року.

Яна Терлеєва висловила сподівання на міжнародну підтримку та цільові програми, завдяки яким “ми впевнені, що протягом найближчого часу зможемо виявити близько 90% хворих і вони отримуватимуть пацієнтоорієнтовані послуги з лікування туберкульозу”.