Минздрав: у всех умерших с диагнозом "пневмония" будут взяты образцы на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Министерство здравоохранения будет проверять образцы всех умерших от пневмонии в Украине на наличие коронавируса. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Министерство здравоохранения в этом стандарте (оказания медицинской помощи - ред.) предоставит четкие указания, правила для патологоанатомов, которые проводят вскрытие умерших, в том числе от пневмонии. Лично мной дано задание подготовить приказ Минздрава, для того зоб все случаи, которые сегодня или в предшествующий период когда были умершие, у которых была пневмония - чтобы забрали образцы секционного материала для проведения исследования на наличие коронавирусного заболевания", - сказал Ляшко.
По его словам, МОЗ будет отслеживать все случаи пневмонии, чтобы не пропустить или иметь реальную картину украинской системы здравоохранения.
"Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, в том числе коронавирусной болезни, для того чтобы понимать, как система здравоохранения сработала во время начала развития болезни, в том числе коронавирусной", - сказал замминистра.
Напомним, в Украине, по состоянию на утро 23 марта, зарегистрировано 73 случая болезни COVID-19, из них 3 - летальные.