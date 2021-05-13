Минздрав проведет исследование распространенности среди украинских штаммов и антител к коронавирусу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Министерство здравоохранения проведет эпидемиологическое исследование распространенности в украинцев штаммов и антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом на брифинге в четверг заявила заместитель Министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.
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“Министерство здравоохранения и украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко при непосредственном участии Центра общественного здоровья начнут эпидемиологическое исследование распространенности в украинском штаммов и антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Ученые института оценят состояние популяционного иммунитета населения, определят наиболее уязвимые группы к инфицированию, доступ к тестированию, долю бессимптомных случаев среди взрослого населения, а также возможные факторы риска”, — сказала Шаталова.
Детали
По словам заместителя министра, исследования планируется провести в два этапа.
Первый, полевой этап, будет предусматривать формирование полевых бригад, каждая будет состоять из социологических работников и медика, которые с согласия респондентов будут проводить опросы и брать образцы крови для тестов на наличие антител, иммуноглобулин M и G для тестирования в лабораториях. Таким образом планируется охватить около 9 тысяч избранных рандомно взрослых украинцев, проживающих по всем регионам Украины, в населенных пунктах с разным количеством жителей от сел до крупных городов, и имеющих разный возраст и пол.
Второй, аналитический этап, предусматривающий обработку заполненных анкет, формулировки реальных статистических результатов, репрезентативных для всей Украины.
“Таким образом мы сможем увидеть цельную картину, прибавив информацию о людях, которые болели бессимптомно или по разным причинам не обращались к врачу за помощью”, — отметила Шаталова.
Она добавила, что оба этапа и сбор информации и ее анализ специалисты планируют завершить в течение лета.
Добавим
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,135 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 мая, — 6,8 тысяч, что на половину больше, чем днем ранее. Почти вдвое увеличилось количество госпитализированных за сутки — до более 2,5 тысяч. Летальных случаев за сутки — 346.