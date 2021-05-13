МОЗ проведе дослідження розповсюдженості серед українців штамів та антитіл до коронавірусу

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“Міністерство охорони здоров’я та український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка за безпосередньої участі Центру громадського здоров’я розпочнуть епідеміологічне дослідження розповсюдженості в українців штамів та антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2. Науковці інституту оцінять стан популяційного імунітету населення, визначать найуразливіші групи до інфікування, доступ до тестування, частку безсимптомних випадків серед дорослого населення, а також можливі фактори ризику”, — сказала Шаталова.

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Зі слів заступниці міністра, дослідження планується провести у два етапи.

Перший, польовий етап, буде передбачати формування польових бригад, кожна складатиметься з соціологічних працівників та медика, котрі за згодою респондентів проводитимуть опитування і братимуть зразки крові для тестів на наявність антитіл, іммуноглобулінів M та G для тестування в лабораторіях. Таким чином планується охопити близько 9 тисяч обраних рандомно дорослих українців, які мешкають по всіх регіонах України, у населених пунктах з різною кількістю мешканців від сіл до великих міст, і мають різний вік та стать.

Другий, аналітичний етап, передбачатиме обробку заповнених анкет, формулювання реальних статистичних результатів, репрезентативних для всієї України.

“Таким чином ми зможемо побачити ціліснішу картину, долучивши інформацію про людей, які хворіли безсимптомно або з різних причин не звертались до лікаря по допомогу”, — зазначила Шаталова.

Вона додала, що обидва етапи і збір інформації і її аналіз фахівці планують завершити протягом літа.

Додамо

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,135 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 травня, — 6,8 тисячі, що на половину більше, ніж днем раніше. Майже удвічі збільшилася кількість госпіталізованих за добу — до понад 2,5 тисячі. Летальних випадків за добу — 346.