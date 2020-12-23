Минздрав о спросе на телефонную консультацию врача о COVID-19: за неделю 850 обращений

"С прошлой недели в контактном центре внедрен сервис удаленной консультации врача. Сегодня люди нуждаются все-таки в возможности проконсультироваться с врачом. Мы понимаем, что отдаленно никаких диагнозов мы не ставим, но есть определенные бытовые вопросы, есть определенные вопросы, которые можно решить оперативно, по крайней мере, посоветовавшись с кем-то, или получить определенное, я не скажу, что альтернативное мнение, но профессиональное мнение. И у нас привлечено сейчас 10 медицинских работников, среди которых семейные врачи, терапевты, педиатр с опытом работы в учреждениях здравоохранения... По состоянию на сейчас уже через неделю этими людьми, этими нашими коллегами предоставлено более 850 консультаций", - сказал Руслан Кучер.

Он отметил, что они проанализируют консультации и смогут просмотреть вопросы и ответы, а также что-то информатизировать.

"Количество этих медицинских работников будет увеличено", - добавил Кучер.

Напомним, в Минздраве сообщили, что в контакт-центр по противодействию COVID-19 обратилось уже около 100 тыс. украинцев, и также привлекли врачей, чтобы они могли сразу оказать помощь.

Минздрав запустил работу контакт-центра по противодействию распространению COVID-19 в начале ноября.