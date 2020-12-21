У контакт-центр із протидії COVID-19 звернулося вже близько 100 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. З листопада до контакт-центру МОЗ із протидії COVID-19 звернулося близько 100 тис. українців. У ньому з’явилась опція залучення лікарів для консультацій, якою вже скористались 350 разів. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“...Робота нашого контакт-центру, Національного контакт-центру з протидії поширенню COVID-19, який був запроваджений 2 листопада Міністерством охорони здоров’я… До нього вже звернулось майже 100 тис. наших громадян. Люди звертаються з різними питаннями, ми продовжуємо щодня вдосконалювати роботу нашого контакт-центру”, - сказав Степанов.
Він зазначив, що у МОЗ постійно розширюють можливості контакт-центру, щоб збільшити перелік медичних послуг, які можна отримати.
“Ми запровадили опцію “виїзд мобільної бригади” через контакт-центр, і така вже допомога була надана нашим громадянам, всього ми отримали понад 1300 запитів на виїзд мобільної бригади, які були відповідно надані”, - додав міністр.
За його словами, до роботи контакт-центру також залучили лікарів, щоб вони могли відразу надати допомогу.
“Вже було надано, це така, нова опція, яку ми запровадили, було надано вже 350 різноманітних консультацій. Ми зараз аналізуємо в постійному режимі ці консультації, для того, щоб розширити, у тому числі, перелік спеціальностей, спеціалістів по різних напрямках, для надання цих консультацій по різних напрямках, які пов’язані з COVID-19”, - сказав Максим Степанов.
Нагадаємо, за даними МОЗ, українські лікарні для хворих на COVID-19 заповнені на понад 40%.
Також нагадаємо, в Україні вже 970 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 545.