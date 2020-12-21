Українські лікарні для хворих на COVID-19 заповнені на понад 40% - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Україні завантаженість ліжок у лікарнях для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 - складає близько 41%. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Завантаження наших лікарень цілком по країні, зрозуміло, що ситуація відрізняється в деяких регіонах, зараз складає на рівні 41%, трішечки менше, ніж 41%", - повідомив Степанов.
Нагадаємо, в Україні вже 970 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 545.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні забезпечено киснем понад 35 тис. ліжок для хворих на COVID-19.