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Українські лікарні для хворих на COVID-19 заповнені на понад 40% - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Україні завантаженість ліжок у лікарнях для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 - складає близько 41%. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Українські лікарні для хворих на COVID-19 заповнені на понад 40% - Степанов

"Завантаження наших лікарень цілком по країні, зрозуміло, що ситуація відрізняється в деяких регіонах, зараз складає на рівні 41%, трішечки менше, ніж 41%", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 970 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 545.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні забезпечено киснем понад 35 тис. ліжок для хворих на COVID-19.

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