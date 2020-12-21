Українські лікарні для хворих на COVID-19 заповнені на понад 40% - Степанов

"Завантаження наших лікарень цілком по країні, зрозуміло, що ситуація відрізняється в деяких регіонах, зараз складає на рівні 41%, трішечки менше, ніж 41%", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 970 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 545.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні забезпечено киснем понад 35 тис. ліжок для хворих на COVID-19.