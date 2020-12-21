В контакт-центр по противодействию COVID-19 обратилось уже около 100 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. С ноября в контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19 обратилось около 100 тыс. украинцев. В нем появилась опция привлечения врачей для консультаций, которой уже воспользовались 350 раз. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"... Работа нашего контакт-центра, Национального контактного центра по противодействию распространению COVID-19, который был введен 2 ноября Министерством здравоохранения... В него уже обратилось почти 100 тыс. наших граждан. Люди обращаются с разными вопросами, мы продолжаем ежедневно совершенствовать работу нашего контакт-центра", - сказал Степанов.
Он отметил, что в Минздраве постоянно расширяют возможности контакт-центра, чтобы увеличить перечень медицинских услуг, которые можно получить.
"Мы ввели опцию "выезд мобильной бригады" через контакт-центр, и такая помощь уже была оказана нашим гражданам, всего мы получили более 1300 запросов на выезд мобильной бригады, что были соответственно предоставлены", - добавил министр.
По его словам, к работе контакт-центра также привлекли врачей, чтобы они могли сразу оказать помощь.
"Уже было предоставлено, это такая новая опция, которую мы ввели, было предоставлено уже 350 различных консультаций. Мы сейчас анализируем в постоянном режиме эти консультации, для того, чтобы расширить, в том числе, перечень специальностей, специалистов по разным направлениям, для предоставления этих консультаций по различным направлениям, которые связаны с COVID-19", - сказал Максим Степанов.
Напомним, по данным Минздрава, украинские больницы для больных COVID-19 заполнены более чем на 40%.
Также напомним, в Украине уже 970 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6545.