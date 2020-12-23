МОЗ про попит на телефонну консультацію лікаря щодо COVID-19: за тиждень 850 звернень

“З минулого тижня в контактному центрі впроваджено сервіс віддаленої консультації лікаря. На сьогодні люди потребують все-таки можливості проконсультуватися з лікарем. Ми розуміємо, що віддалено ніяких діагнозів ми не ставимо, але є певні побутові питання, є певні питання, які можна вирішити оперативно, принаймні, порадившись з кимось, або отримати певну, я не скажу, що альтернативну думку, але фахову думку. І в нас залучено зараз 10 медичних працівників, серед яких сімейні лікарі, терапевти, педіатр з досвідом роботи в закладах охорони здоров’я… Станом на зараз вже за тиждень цими людьми, цими нашими колегами надано більше 850 консультацій”, - сказав Руслан Кучер.

Він зазначив, що вони проаналізують консультації і зможуть передивитися питання і відповіді, а також щось інформатизувати.

“Кількість цих медичних працівників буде збільшена”, - додав Кучер.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що до контакт-центру із протидії COVID-19 звернулося вже близько 100 тис. українців і також залучили лікарів, щоб вони могли відразу надати допомогу.

МОЗ запустило роботу контакт-центру з протидії поширенню COVID-19 на початку листопада.