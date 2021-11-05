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Минздрав Украины: проверка наличия COVID-сертификата является законной

Киев • УНН

 • 40402 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения пояснили, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации не является разглашением медицинской тайны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав.

Минздрав Украины: проверка наличия COVID-сертификата является законной

Детали

“Периодически в соцсетях можно увидеть видео и публикации, где указывается, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации — это разглашение медицинской тайны. Авторы таких сообщений утверждают, что никто не может требовать показать соответствующий документ, поскольку это нарушение прав граждан”, — говорится в сообщении.

Кое-кто даже спорит с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных заведений по поводу требования предъявить документ о вакцинации.

Министерство здравоохранения информирует, что в соответствии со статьей 39-1 Закона Украины “Основы законодательства Украины о здравоохранении” пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

“То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации никаких этих сведений нет. Таким образом, правоохранители во время проверок соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон”, — пояснили в Минздраве.

Также они отметили, что норма о наличие документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпиднебезопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.

В то же время, действующие карантинные нормы предусматривают, что на красном уровне эпиднебезопасности работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. То есть в указанных учреждениях уже речь идет о возможности проверки документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19.

Для того, чтобы ограничения желтого или красных уровней не касались общественных заведений или массовых мероприятий, сотрудники или организаторы должны проверить соответствующие документы у посетителей.

В случае, если посетители таких заведений отказываются их предоставить, то субъект хозяйствования имеет полное право отказать в своих услугах. В первую очередь речь идет о том, что заведения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденных Постановлением Кабмина № 1236.

Напомним

Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине уже 11 миллионов.

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