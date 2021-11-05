МОЗ: перевірка наявності COVID-сертифікату є законною

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“Періодично у соцмережах можна побачити відео та публікації, де вказується, що демонстрація COVID-сертифікату чи довідки про вакцинацію — це розголошення медичної таємниці. Автори таких дописів стверджують, що ніхто не може вимагати показати відповідний документ, оскільки це порушення прав громадян”, — йдеться в повідомленні.

Дехто навіть сперечається із правоохоронцями, екіпажем транспорту чи співробітниками громадських закладів з приводу вимоги пред’явити документ про вакцинацію.

Міністерство охорони здоров’я інформує, що відповідно до статті 39-1 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

“Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію цих жодних відомостей немає. Таким чином, правоохоронці під час перевірок дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред’явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закон”, — пояснили в МОЗ.

Також вони наголосили, що норма про наявність документа про вакцинацію не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епіднебезпеки. Тобто у вказаних закладах ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документа про щеплення.

Водночас, чинні карантинні норми передбачають, що на червоному рівні епіднебезпеки працювати можуть лише ті громадські заклади, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на COVID-19. Тобто у вказаних закладах вже йдеться про можливість перевірки документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19.

Для того, щоб обмеження жовтого чи червоних рівнів не стосувались громадських закладів чи масових заходів, співробітники чи організатор мають перевірити відповідні документи у відвідувачів.

У випадку, якщо відвідувачі таких закладів відмовляються їх надати, то суб’єкт господарювання має повне право відмовити у своїх послугах. У першу чергу йдеться про те, що заклади мають дотримуватись правил роботи в час карантину, затверджених Постановою Кабміну № 1236.

Нагадаємо

Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні вже 11 мільйонів.