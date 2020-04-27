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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 34059 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 79028 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101751 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128019 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128691 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121674 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

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Минздрав получил уже около полумиллиона отечественных ПЦР-тестов - Зеленский

Минздрав получил уже около полумиллиона отечественных ПЦР-тестов - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 7993 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства и сегодня будет отгружено еще почти 200 тыс. таких тестов. Об этом во время видеообращения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Минздрав уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. И сегодня будет отгружено еще почти 200 тыс. таких тестов. По качеству и точности соответствуют мировым стандартам", - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что государство усиливает мощность украинских лабораторий, а именно: "Наша цель делать не менее 10 тыс. ПЦР-тестов в сутки".

Также ожидается прибытие из Китая самолетов, доставляющих в Украину средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

Как ранее сообщал УНН, Украина планирует увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 8-10 тысяч в сутки.

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