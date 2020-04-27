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МОЗ отримало вже близько півмільйона вітчизняних ПЛР-тестів - Зеленський

Київ • УНН

 • 7993 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я вже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва і сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч таких тестів. Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“МОЗ вже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва. І сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч таких тестів. За якістю й точністю відповідають світовим стандартам”, — сказав Зеленський.

Він також повідомив, що держава посилює потужність українських лабораторій, а саме: “Наша мета робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестувань на добу”.

Також очікується прибуття з Китаю літаків, що доставляють в Україну засоби індивідуального захисту та медичне обладнання.

Як раніше повідомляв УНН, Україна планує збільшити кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 до 8-10 тисяч за добу.

Українські Національні Новини

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