МОЗ отримало вже близько півмільйона вітчизняних ПЛР-тестів - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я вже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва і сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч таких тестів. Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“МОЗ вже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва. І сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч таких тестів. За якістю й точністю відповідають світовим стандартам”, — сказав Зеленський.
Він також повідомив, що держава посилює потужність українських лабораторій, а саме: “Наша мета робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестувань на добу”.
Також очікується прибуття з Китаю літаків, що доставляють в Україну засоби індивідуального захисту та медичне обладнання.
Як раніше повідомляв УНН, Україна планує збільшити кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 до 8-10 тисяч за добу.