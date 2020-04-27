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У МОЗ хочуть суттєво збільшити ПЛР-тестування за добу на COVID-19

У МОЗ хочуть суттєво збільшити ПЛР-тестування за добу на COVID-19

Київ • УНН

 • 14687 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна планує збільшити кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 до 8-10 тисяч за добу. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на запитання, скільки ПЛР-тестів українського виробництва отримало МОЗ, скільки планується до кінця наступного тижня, чи вистачає їх для України і чи буде збільшуватися кількість проведених ПЛР-тестів за день, Степанов повідомив: "Ми вже отримали близько 4,5 тисяч ПЛР-систем, кожна ПЛР-тест-система налічує близько 100 тестів. Тобто ми можемо говорити, що близько 450 тисяч тестів, які будуть зроблені громадянам України, ми вже отримали, отримуємо ще сьогодні певну кількість... це близько 160 тисяч тестів і будемо далі закуповувати ПЛР-системи".

"Ми плануємо далі збільшувати ПЛР-тестування для того, щоб мати реальну картину…На сьогодні ми тестуємо до 6 тисяч наших громадян на ПЛР-тести. Завдання, яке стоїть на сьогодні, найближчим часом - збільшити цю кількість на добу до 8-10 тисяч і далі продовжувати це збільшення", - додав він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 220 - летальних.

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