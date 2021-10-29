Минздрав обнародовал список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Детали

Отмечается, что противопоказания могут быть постоянными, имеющими пожизненный характер и временными, которые со временем исчезают.

Относительно оговорок (вакцинация с предосторожностью) — это ситуация, при которой окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.

Минздрав отмечает, что единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины от COVID-19, Минздрав также рекомендует прививаться другой вакциной.

К временным противопоказаниям отнесли:



Острые заболевания с повышением температуры свыше 38,0°C. Вакцинация может быть проведена после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается сроком до 2 недель от начала заболевания.



Лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания курса терапии. Срок действия справки — 3 месяца.



Введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Вакцинация COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки). В промежутке между первой и второй дозой вакцины против COVID-19 могут быть введены другие вакцины с соблюдением 14-дневного интервала. Срок действия справки — 14 дней.



Проба с туберкулином или анализ крови туберкулезом (IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации против COVID-19. Вакцинация COVID-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки — до завершения оценки пробы/IGRA.



COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ранее, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2. Если человек заболел ковидом после получения первой дозы антиковидной вакцины, вторая доза может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19. Срок действия справки — до 3-х месяцев.



Что касается вакцинации с предостережением, то сюда относится:



Онкологическое заболевание. Вакцинация против COVID-19 с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении следует соблюдать соответствующие рекомендации НТГЭИ.



Аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом “Ритуксимаб”, должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата.



Лица с иммунодефицитом. Имеющихся в настоящее время данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Учитывая, что вакцина не является живой, а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.



Кроме того, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech, противопоказан беременным.

В частности, в Минздраве отметили, что противопоказание к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и предоставить соответствующее заключение о временном или постоянном противопоказании.

При необходимости получения дополнительной информации о верификации диагноза, течении заболевания, необходимости дополнительных обследований врач может также направлять пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять вакцинацию или отсрочить ее до определенного времени.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили около 7,3 миллиона человек. При этом в общей сложности сделали уже 17 миллионов прививок, за последние сутки из которых — 289 тысяч, при этом третий день более 200 тысяч — первой дозой.