МОЗ Ираке вакцинирует почти шесть миллионов детей

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 29594 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 67195 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 50709 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 227371 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 125447 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 118742 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 179174 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 115482 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 105335 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103813 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 192383 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 113169 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 83103 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 75571 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 71741 просмотра
публикации

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 10833 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 29594 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 67195 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 72429 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 227371 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 5090 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 15442 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 22427 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 76077 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 83610 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

МОЗ Ираке вакцинирует почти шесть миллионов детей

МОЗ Ираке вакцинирует почти шесть миллионов детей

Киев • УНН

 • 9287 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Во Всемирный день борьбы с полиомиелитом, МЗ Ираке совместно с ЮНИСЕФ и ВОЗ запустило кампанию всеобщей вакцинации детей. В течение недели планируется сделать прививки против полиомиелита почти шести миллионам детей в возрасте до пяти лет, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООН.

Как подчеркивают в ЮНИСЕФ, иракские власти прилагают большие усилия в борьбе с полиомиелитом.

"Правительство Ирака поставило целью покончить с полиомиелитом в стране. В 2014 и 2015 году в рамках реагирования на вспышку полиомиелита на Ближнем Востоке в стране было проведено 16 кампаний", - говорится в заявлении представителя Детского фонда ООН в Ираке Питера Хокинса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские дети болеют болезнями, о которых давно забыли в цивилизованных странах мира - У.Супрун

Однако, как говорят эксперты, распространение заболевания по-прежнему существует.

"Пока полиомиелит не будет полностью побежден во всем мире, необходимо проводить вакцинацию и отслеживать все случаи заболевания. Мы должны оставаться настороже ", - подчеркнул представитель Всемирной организации здравоохранения в Ираке Алтаф Мусани.

Напомним, что в 2015 году было зафиксировано 74 случая заболевания, с начала этого года отмечено 10 случаев.

Заболевания фиксируются в Афганистане и Пакистане. Африка остается свободной от полиомиелита уже больше года.

Полиовирус поражает серое вещество спинного мозга человека и может привести к параличу. Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвращать.

Как сообщал УНН, на временно неподконтрольных территориях Донбасса очень низкий охват вакцинации и существует нехватка вакцин, поэтому ЮНИСЕФ ищет спонсора и ждет конкретной информации от власти непризнанных республик о количестве вакцин, которые необходимо закупить.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Bitcoin
$82,052.00
Золото
$3,132.34
Tesla
$266.93
Brent
$69.95
S&P 500
$5,456.36
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,782.10