МОЗ Ираке вакцинирует почти шесть миллионов детей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Во Всемирный день борьбы с полиомиелитом, МЗ Ираке совместно с ЮНИСЕФ и ВОЗ запустило кампанию всеобщей вакцинации детей. В течение недели планируется сделать прививки против полиомиелита почти шести миллионам детей в возрасте до пяти лет, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООН.
Как подчеркивают в ЮНИСЕФ, иракские власти прилагают большие усилия в борьбе с полиомиелитом.
"Правительство Ирака поставило целью покончить с полиомиелитом в стране. В 2014 и 2015 году в рамках реагирования на вспышку полиомиелита на Ближнем Востоке в стране было проведено 16 кампаний", - говорится в заявлении представителя Детского фонда ООН в Ираке Питера Хокинса.
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Однако, как говорят эксперты, распространение заболевания по-прежнему существует.
"Пока полиомиелит не будет полностью побежден во всем мире, необходимо проводить вакцинацию и отслеживать все случаи заболевания. Мы должны оставаться настороже ", - подчеркнул представитель Всемирной организации здравоохранения в Ираке Алтаф Мусани.
Напомним, что в 2015 году было зафиксировано 74 случая заболевания, с начала этого года отмечено 10 случаев.
Заболевания фиксируются в Афганистане и Пакистане. Африка остается свободной от полиомиелита уже больше года.
Полиовирус поражает серое вещество спинного мозга человека и может привести к параличу. Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвращать.
Как сообщал УНН, на временно неподконтрольных территориях Донбасса очень низкий охват вакцинации и существует нехватка вакцин, поэтому ЮНИСЕФ ищет спонсора и ждет конкретной информации от власти непризнанных республик о количестве вакцин, которые необходимо закупить.