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МОЗ Іраку вакцинує майже шість млн дітей

МОЗ Іраку вакцинує майже шість млн дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Всесвітній день боротьби з поліомієлітом, МОЗ Іраку спільно з ЮНІСЕФ і ВООЗ запустило кампанію загальної вакцинації дітей. Протягом тижня планується зробити щеплення проти поліомієліту майже шістьом мільйонам малюків в віці до п’яти років, передає УНН з посиланням на прес-центр ООН.

Як підкреслюють в ЮНІСЕФ, іракська влада докладає великих зусиль до боротьби з поліомієлітом.

“Уряд Іраку поставив на меті покінчити з поліомієлітом в країні. У 2014 і 2015 році в рамках реагування на спалах поліомієліту на Близькому Сході в країні було проведено 16 кампаній,” — йдеться в заяві представника Дитячого фонду ООН в Іраку Пітера Хокінса.

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Однак, як кажуть експерти, ризик поширення захворювання як і раніше існує.

“Поки поліомієліт не буде повністю переможений у всьому світі, необхідно проводити вакцинацію і відстежувати всі випадки захворювання. Ми повинні залишатися насторожі,” — підкреслив представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Іраку Алтаф Мусані.

Нагадаємо, що у 2015 році було зафіксовано 74 випадки захворювання, з початку цього року відзначено 10 випадків.

Захворювання фіксуються в Афганістані та Пакистані. Африка залишається вільною від поліомієліту вже більше року.

Поліовірус вражає сіру речовину спинного мозку людини і може призвести до паралічу. Поліомієліт невиліковний, його можна тільки запобігати.

Як повідомляв УНН, на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу дуже низьке охоплення вакцинації та існує нестача вакцин, тому ЮНІСЕФ шукає спонсора та чекає конкретної інформації від влади невизнаних республік про кількість вакцин, які необхідно закупити.

 

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