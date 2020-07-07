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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 33409 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 50539 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 109255 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118286 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121748 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 159158 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118928 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 147775 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102959 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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МЗ: к ослаблению карантина не готовы 9 регионов

МЗ: к ослаблению карантина не готовы 9 регионов

Киев  •  УНН

 • 21648 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. По состоянию на 7 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины, Киев уже второй день подряд не входит в этот список. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, на сегодняшнее утро не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Так, в перечень вновь вернулась Одесская область. Львовская область уже тоже два дня подряд - не в списке.

Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на СOVID-19.

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