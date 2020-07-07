МОЗ: до послаблення карантину не готові 9 регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Станом на 7 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 9 регіонів України, Київ вже другий день поспіль не входить до цього списку. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська області.
Так, у перелік знову повернулася Одещина. Львівщина уже теж два дні поспіль - не в списку.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на СOVID-19.