МОЗ в ближайшее время планирует проверить потенциальные места для обсервации на соответствие требованиям
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня или завтра Министерство здравоохранения планирует провести обзор потенциальных мест для обсервации и сформировать реестр всех мест для обсервации. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас мы, как Министерство здравоохранения, получили поручение Государственной чрезвычайной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности. Сегодня-завтра нашими специалистами, вместе с государственными администрациями, будет проведен обзор всех потенциальных мест для обсервации, сформирована дополнительная табличка для того, можно ли, или нельзя, соответствует, или не соответствует обсерватор, определенный на местах, указанным требованиям. И это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины", - сказал Ляшко.
Напомним, в ЦОЗ рассказали, как будет происходит наблюдение за контактными лицами.