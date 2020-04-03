МОЗ в ближайшее время планирует проверить потенциальные места для обсервации на соответствие требованиям

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65844 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77774 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91081 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88879 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104594 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88303 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103008 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105955 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131001 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130335 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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МОЗ в ближайшее время планирует проверить потенциальные места для обсервации на соответствие требованиям

МОЗ в ближайшее время планирует проверить потенциальные места для обсервации на соответствие требованиям

Киев  •  УНН

 • 12722 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня или завтра Министерство здравоохранения планирует провести обзор потенциальных мест для обсервации и сформировать реестр всех мест для обсервации. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас мы, как Министерство здравоохранения, получили поручение Государственной чрезвычайной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности. Сегодня-завтра нашими специалистами, вместе с государственными администрациями, будет проведен обзор всех потенциальных мест для обсервации, сформирована дополнительная табличка для того, можно ли, или нельзя, соответствует, или не соответствует обсерватор, определенный на местах, указанным требованиям. И это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины", - сказал Ляшко.

Напомним, в ЦОЗ рассказали, как будет происходит наблюдение за контактными лицами.

Украинские Национальные Новости

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