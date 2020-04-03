МОЗ найближчим часом планує перевірити потенційні місця для обсервації на відповідність вимогам
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні чи завтра Міністерство охорони здоров’я планує провести огляд потенційних місць для обсервації і сформувати реєстр всіх місць для обсервації. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Наразі ми, як Міністерство охорони здоров’я, отримали доручення Державної надзвичайної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Сьогодні-завтра нашими спеціалістами, разом з державними адміністраціями, буде проведено огляд всіх потенційних місць для обсервації, сформовано додаткову табличку для того, чи можна, чи не можна, чи відповідає, чи не відповідає обсерватор, визначений на місцях, зазначеним вимогам. І це буде новий реєстр всіх місць для обсервації, які будуть існувати на території України", - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, в ЦГЗ розповіли, як відбувається спостереження за контактними особами.