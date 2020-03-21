МЗ: 80% из тех, кто будет поражен коронавирусом, перенесет его в легкой форме
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины сообщило, что 80% из тех, кто будет поражен Коронавирусная болезнью, перенесут ее в легкой форме, пишет УНН со ссылкой на профильный Telegram канал “Коронавирус_инфо”.
“80% из тех, кто будет поражен коронавирусной болезнью, перенесут ее в легкой форме. В случае необходимости МЗ Украины будет усиливать мобильные группы врачей для проведения тестирований у пациентов дома”, — указали в сообщении видомстива.
Добавим, что сейчас в Украине зарегистрировано 41 случай инфицирования COVID-19, из которых 3 — летальные.
Напомним, министр внутренних дел Украины Арсена Аваков на своей странице в Facebook сообщил, что карантинные мероприятия станут более жесткими, ситуация с карантином требует значительно большей социальной ответственности граждан во избежание тяжелых последствий пандемии COVID-19.