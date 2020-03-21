МЗ: 80% из тех, кто будет поражен коронавирусом, перенесет его в легкой форме

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100666 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103926 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105950 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104919 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113602 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100916 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105358 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106670 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131581 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130454 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МЗ: 80% из тех, кто будет поражен коронавирусом, перенесет его в легкой форме

МЗ: 80% из тех, кто будет поражен коронавирусом, перенесет его в легкой форме

Киев  •  УНН

 • 17605 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины сообщило, что 80% из тех, кто будет поражен Коронавирусная болезнью, перенесут ее в легкой форме, пишет УНН со ссылкой на профильный Telegram канал “Коронавирус_инфо”.

“80% из тех, кто будет поражен коронавирусной болезнью, перенесут ее в легкой форме. В случае необходимости МЗ Украины будет усиливать мобильные группы врачей для проведения тестирований у пациентов дома”, — указали в сообщении видомстива.

Добавим, что сейчас в Украине зарегистрировано 41 случай инфицирования COVID-19, из которых 3 — летальные.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсена Аваков на своей странице в Facebook сообщил, что карантинные мероприятия станут более жесткими, ситуация с карантином требует значительно большей социальной ответственности граждан во избежание тяжелых последствий пандемии COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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