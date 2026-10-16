Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»

Телеканал СТБ раскрыл имя новой героини романтического реалити-шоу «Холостячка». Ею стала 36-летняя украинская актриса Антонина Хижняк, которую зрители хорошо знают по роли Мотри в сериале «Поймать Кайдаша». Новый сезон шоу выйдет весной 2027 года. Об этом сообщает СТБ, пишет УНН.

Детали

После длительного перерыва «Холостячка» возвращается на экраны уже с 3-м сезоном. На этот раз за сердце главной героини будут бороться мужчины, готовые познакомиться с актрисой, прославившейся своим ярким характером и острым чувством юмора.

Хижняк не скрывает, что хочет встретить мужчину, рядом с которым сможет оставаться собой. Для неё важны искренность, взаимопонимание и готовность партнёра принимать её характер, а не пытаться его изменить.

Когда выйдет новая «Холостячка» и как попасть на шоу

Телеканал уже объявил кастинг мужчин, которые хотят познакомиться с Антониной и побороться за её сердце. Подать заявку можно через официальный сайт СТБ.

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Известно, что премьеру запланировали на весну 2027 года, однако точную дату первого выпуска пока не назвали.

Антонина Хижняк ранее была замужем и воспитывает сына. Наибольшую популярность ей принесла роль Мотри в сериале «Поймать Кайдаша», после которого актриса стала одной из самых узнаваемых звёзд украинского телевидения.

Теперь вместо выяснения отношений с Кайдашами на экране Хижняк ждут романтические свидания, розы и непростой выбор среди претендентов. А зрителям остаётся ждать, будет ли новая «Холостячка» такой же острой на язык, как её знаменитая Мотря.

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