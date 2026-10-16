Мотря з "Кайдашів" шукатиме кохання - Антоніна Хижняк стане новою "Холостячкою"
Київ • УНН
36-річна акторка Антоніна Хижняк стане героїнею третього сезону «Холостячки». Прем’єру шоу запланували на весну 2027 року.
Телеканал СТБ розкрив ім'я нової героїні романтичного реаліті "Холостячка". Нею стала 36-річна українська акторка Антоніна Хижняк, яку глядачі добре знають за роллю Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша". Новий сезон шоу вийде навесні 2027 року. Про це повідомляє СТБ, пише УНН.
Деталі
Після тривалої перерви "Холостячка" повертається на екрани вже з 3 сезоном. Цього разу за серце головної героїні боротимуться чоловіки, готові до знайомства з акторкою, яка прославилася своїм яскравим характером і гострим почуттям гумору.
Хижняк не приховує, що хоче зустріти чоловіка, поруч із яким зможе залишатися собою. Для неї важливі щирість, взаєморозуміння та готовність партнера приймати її характер, а не намагатися його змінити.
Коли вийде нова "Холостячка" та як потрапити на шоу
Телеканал уже оголосив кастинг чоловіків, які бажають познайомитися з Антоніною та поборотися за її серце. Подати заявку можна через офіційний сайт СТБ.
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Відомо, що прем'єру запланували на весну 2027 року, однак точної дати першого випуску поки не назвали.
Антоніна Хижняк раніше була заміжня та виховує сина. Найбільшу популярність їй принесла роль Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша", після якого акторка стала однією з найвпізнаваніших зірок українського телебачення.
Тепер замість з'ясування стосунків із Кайдашами на екрані на Хижняк чекають романтичні побачення, троянди та непростий вибір серед претендентів. А глядачам залишається чекати, чи буде нова "Холостячка" такою ж гострою на язик, як її знаменита Мотря.
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